2019/05/23 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / ملعب الشعب يحتضن مباريات الشرطة ووصيفه القوة الجوية

23/05/2019 14:49:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

شهد ملعب الشعب الدولي، الخميس، قمة مباريات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم بين المتصدر الشرطة ووصيفه القوة الجوية.

وسيحاول فريق القيثارة الخضراء، الظفر بنقاط المباراة من أجل توسيع الفجوة بينه وبين منافسه الجوية للاقتراب أكثر من حسم اللقب، فيما يسعى الصقور إلى الحاق الهزيمة الأولى بالمتصدر للاقتراب أكثر فأكثر منه والمراهنة على حظوظه بالظفر باللقب حتى الرمق الأخير.

ويحتل الشرطة صدارة الترتيب برصيد 67 نقطة، يليه القوة الجوية برصيد 58 نقطة.

وستقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.

وفي مباراة اخرى من ذات الجولة، سيواجه فريق الحدود ضيفه فريق الحسين على ملعب التاجي.

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