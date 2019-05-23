2019/05/23 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتتناول الرواية جيلين هما جيل الاستاذ والتلميذ، اي فترتي حكم "الرئيسين" الأب والأبن، وبعد انتهاء فترة الرئيس الأب يخرج هذا الاستاذ من السجن، ليدخل التلميذ في نفس السجن الذي كان به الاستاذ.

ويقول الكاتب "ولكن في فترة الرئيس الابن، فأنا أتحدث عن تجربة السجن في ظل النظام السوري، ثم ظهور الوحشية في كل اطياف المشهد السياسي والجماعات المسلحة والارهابية من جميع الاطراف".

وحليم يوسف روائي وقاص كوردي من مواليد مدينة عامودة بشمال شرق سوريا، درس الحقوق بجامعة حلب ومقيم منذ سنوات في المانيا.

حاز يوسف على جائزة الرواية الكوردية لعام 2015 وهو عضو في نادي القلم الألماني.

ويقول حليم يوسف ان الادب الكوردي ثري جدا، ويستحق أن يتبوأ مكانه الملائم لثرائه بين الآداب العالمية.

صدرت له عدة روايات ومجموعات قصصية باللغتين العربية والكوردية أهمها: سوبارتو(رواية)، خوف بلا اسنان (رواية)، نساء الطوابق العليا(قصص)، الرجل الحامل (قصص)، موتى لاينامون (قصص)، وتسعون خرزة مبعثرة (رواية) وغيرها.

صدرت أعماله باللغات الكوردية، العربية، التركية، الفارسية، الانكليزية والألمانية.

تحرير سوار أحمد

عن تقرير لكاوا محمد امين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوسف: "الوحش الذي في داخلي" تنبش عن ينابيع الوحشية في سوريا) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوسف: "الوحش الذي في داخلي" تنبش عن ينابيع الوحشية في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).