2019/05/23 | 15:12

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الرشيد يمنح سلفا للموظفين والمتقاعدين بقيمة 27 مليار دينار

بغداد/...اعلن مصرف الرشيد، الخميس، أن السلف الممنوحة للموظفين والمتقاعدين بلغت 27 مليار دينار.

وقال المصرف في بيان ، إن "السلف الشخصية التي تم منحها للموظفين والمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف لغاية منتصف نيسان الحالي بمبلغ اجمالي يصل الى 27 مليار دينار" .

واضاف المصرف انه "ما زال مستمر في عمليات المنح واتباع اليات شفافة وآمنة تضمن شمول اكبر عدد ممكن من حملة بطاقة نخيل".انتهى1

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