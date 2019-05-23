ابراهام لينكولن تبتعد عن مياه الخليج وايران تستبشر

2019/05/23 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سكاي برس

اكد قائد البحرية الإيرانية العميد حسین خانزادي ابتعاد حاملة الطائرات الأمريكية، أبراهام لنكولن، عن سواحل إيران لمسافة غير مسبوقة.

ورجع خانزادي ذلك إلى خشيتها من الصواريخ الإيرانية فيما تتصاعد المخاوف من نشوب حرب بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء الطلب الإيرانية (إيسنا)، عن قائد القو...

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