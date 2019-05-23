2019/05/23 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العديد من التقارير الصحفية، أن ريال مدريد الإسباني يسعى لضم المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وحسب موقع “لو10 سبورت” الفرنسي، فإن حكيم زياش مطلوب في ريال مدريد بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع أياكس في الموسم المنصرم، وخلال مباراتي الفريق الملكي ضد فريقه في دور الـ16 من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكيم زياش يقترب من أسوار ريال مدريد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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