2019/05/23 | 15:13

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الكعبي يوعز بعقد اجتماع نيابي مع الحكومة بهدف تثبيت الأجور اليومية في الكهرباء

يتبع .......

بغداد اليوم - بغداد

صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، 23 أيار، 2019، على تعيين منصور المرعيد محافظاً لنينوى.

ونص مرسوم جمهوري يحمل توقيع رئيس الجمهورية برهم صالح على أن، "يعين منصور مرعيد عطية الجبوري محافظا لنينوى، وينفذ هذا المرسوم

بغداد اليوم - بغداد

وجهت كتلة الجبهة التركمانية في مجلس النواب، الخميس 23 ايار 2019، سؤالاً الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بخصوص مصير محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم المحتجز في بيروت.

وقال رئيس الجبهة النائب ارشد الصالحي، في بيان تلقته (بغد

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، الخميس 23 ايار 2019، عن تفاصيل تنشر لأول مرة تخص اجتماع رئيسي الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع قادة الكتل السياسية وفصائل الحشد الشعبي قبل ايام.

واوضح المصدر في حديث خاص لـ (بغداد اليوم) إن

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