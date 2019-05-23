فرق جوالة من القوات الامنية والاهالي لتأمين عمليات الحصاد في نينوى

2019/05/23 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة زراعة نينوى عن تشكيل فرق جوالة من المزارعين والاهالي والقوات الامنية ، للحفاظ على المحاصيل من عبث الارهابيين .

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