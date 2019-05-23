شاسوار عبد الواحد يضرب عن الطعام في سجنه بالسليمانية

2019/05/23 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مسؤولون في حراك الجيل الجديد من تدهور صحة رئيس الحراك شاسوار عبدالواحد بسبب إضرابه عن الطعام في السجن ، على خلفية عدم اطلاق سراحه بكفالة مالية.

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