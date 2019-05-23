وزير التخطيط يصل الى الرياض على رأس وفد عالي المستوى

2019/05/23 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الخميس، الى الرياض على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة الى المملكة العربية السعودية تستمر يومين، تلبية لدعوة رسمية من الهيئة العامة للاستثمار السعودية.

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