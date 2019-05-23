2019/05/23 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يصور أردنيا يحرق شهادة الدكتواره أمام رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة عمان.ويصور الفيديو مشهدا لرجل يدعى سلامة المومني حاصل على شهادة الدكتوراه في المحاسبة يقف على قارعة الطريق ويبدأ بحرق شهادته أمام المارة الذين أخذوا يصورون المشهد بكاميرات هواتفهم النقالة.وقال المومني وهويحمل الشهادة بيده: “هذه الشهادة باتت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..



أردني يحرق شهادة الدكتوراه أمام الحكومة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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