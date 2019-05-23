قائد القوة البحرية يفتتح المرسى العائم في قاعدة ام قصر

2019/05/23 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح قائد القوة البحرية الفريق البحري الركن أحمد جاسم معارج، المرسى العائم في قاعدة أم قصر البحرية ، الذي تم انشاؤه من قبل فيلق المهندسين الاميركي .

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