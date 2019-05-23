2019/05/23 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تمكنت قوة من البيشمركة الكردية وبمساندة قوة فرنسية، اليوم الخميس، عملية نوعية اسفرت عن قتل ثلاثة من مسلحي داعش في منطقة كرميان الواقعة

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