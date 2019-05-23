2019/05/23 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاثنين المقبل.. تعطيل الدوام الرسمي في واسط لاحياء مراسيم استشهاد الامام علي "ع" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/23 | 15:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاثنين المقبل.. تعطيل الدوام الرسمي في واسط لاحياء مراسيم استشهاد الامام علي "ع") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاثنين المقبل.. تعطيل الدوام الرسمي في واسط لاحياء مراسيم استشهاد الامام علي "ع") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).