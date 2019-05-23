العراق “الحائر” بين واشنطن وطهران

2019/05/23 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خضم التصعيد الحالي بين واشنطن وطهران تسعى الحكومة العراقية إلى إبعاد المواجهة المحتملة بين واشنطن وطهران، في أعقاب تصاعد حدة التهديدات

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