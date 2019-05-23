2019/05/23 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤول الاعلام في ديوان محافظة ديالى ياسر بدر، اليوم الخميس، على اطلاق أكثر من 1200 درجة وظيفية موزعة على ثلاث دوائر في المحافظة.وقال بدر في حديث صحفي، إن "إطلاق الدرجات الوظيفية الخاصة شمل ثلاث دوائر وهي الصحة والتربية وديوان المحافظة للخريجين"، لافتا الى ان "التقديم الكتروني و لمدة 20 يوما بضمنها العطل".

واعلن نائب محافظ ديالى كريم علي اغا، اول امس عن موعد انطلاق الدرجات الوظيفية والذي حدده يومي الاربعاء والخميس، للصحة بواقع 444 درجة و للتربية بواقع 756 درجة وديوان المحافظة 35 درجة للخريجين من الاقسام العلمية فقط.انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: اطلاق 1200 درجة وظيفية في المحافظة) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى: اطلاق 1200 درجة وظيفية في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).