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رئيس الجمهورية يصادق على منصور المرعيد محافظا لنينوى


رئيس الجمهورية يصادق على منصور المرعيد محافظا لنينوى
2019/05/23 | 15:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

رئيس الجمهورية يصادق على منصور المرعيد محافظا لنينوى

العراق

رئيس الجمهورية يصادق على منصور المرعيد محافظا لنينوى

الخميس 23 مايو 2019 - 15:05

محافظ نينوى الجديد

يتبع...

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