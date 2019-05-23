2019/05/23 | 15:18

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رئيس الجمهورية يصادق على منصور المرعيد محافظا لنينوى

العراق

رئيس الجمهورية يصادق على منصور المرعيد محافظا لنينوى

الخميس 23 مايو 2019 - 15:05

محافظ نينوى الجديد

يتبع...

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