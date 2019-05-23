الرشيد يمنح قروضا للمواطنين والموظفين بقيمة 27 مليار دينار

2019/05/23 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المصرف في بيان له وحصل عليه موقع "الغدير"، ان" السلف الشخصية التي تم منحها للموظفين والمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف لغاية منتصف نيسان الحالي بمبلغ اجمالي يصل الى 27 مليار دينار".واضاف المصرف انه" ما زال مستمر في عمليات المنح واتباع اليات شفافة وآمنة تضمن شمول اكبر عدد ممكن من حملة بطاقة نخيل".انتهى..م.ر

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