مرسوم جمهوري يصادق على تعيين مرعيد محافظاً لنينوى

2019/05/23 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اظهر مرسوم جمهوري، اليوم الخميس، يصادق فيه على تعيين منصور مرعيد عطية الجبوري محافظا لنينوى بصورة رسمية.والزم المرسوم تنفيذه بتاريخ صدوره وينشر بالحريدة الرسمية.

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