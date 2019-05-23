2019/05/23 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، مرسوما جمهوريا يقضي بتعيين منصور المرعيد بمنصب محافظ نينوى.وحصلت وكالة نون الخبرية، نسخة من المرسوم الجمهوري رقم 28 والذي صدر اليوم الخميس، 23 ايار 2019، ونص على تعيين منصور مرعيد عطية الجبوري بمنصب محافظ نينوى على أن ينفذ المرسوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. رئيس الجمهورية يصادق على تولي المرعيد محافظا لنينوى) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. رئيس الجمهورية يصادق على تولي المرعيد محافظا لنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).