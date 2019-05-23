الحشد الشعبي يكشف عن الجهة التي تقف خلف حرق حقول الحنطة في كركوك

2019/05/23 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني، الخميس، عن تورط عدد من التجار الفاسدين وعصابات داعش الإرهابية بحرائق حقول الحنطة في محافظة كركوك، فيما بين أن نسبة الخسائر من الحرائق تجاوزت الـ600 ألف دونم بين منطقتي الطوز وداقوق.وقال الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “حقول الحنطة الواقعة بين منطقتي […]

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