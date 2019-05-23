الكعبي يوعز بعقد اجتماع نيابي مع الحكومة بهدف تثبيت الأجور اليومية في الكهرباء

2019/05/23 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية للإسراع بتفعيل قانون مجلس الوزراء الخاص بتحويل الاجراء اليوميين الى عقود

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