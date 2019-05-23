2019/05/23 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدور مرسوم جمهوري بتعيين منصور مرعيد محافظا لنينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/23 | 15:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور مرسوم جمهوري بتعيين منصور مرعيد محافظا لنينوى ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور مرسوم جمهوري بتعيين منصور مرعيد محافظا لنينوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).