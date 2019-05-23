البديري يطالب بزيادة عدد الساعات التسويقية لمحصولي الحنطة والشعير

2019/05/23 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب علي البديري وزارتي التجارة والزراعة بزيادة عدد الساعات التسويقية لمحصولي الحنطة والشعير ، مبينا :” ان هذا العام يختلف عن الاعوام السابقة بزيادة المحصول “.وقال البديري في مؤتمر صحفي :” ان جميع المحافظات تشهد حركة تسويقية كبيرة لمحصولي الحنطة والشعير ، وهما من المحاصيل الستراتيجية ، وثبت بان المنتوج المحلي يضاهي الاجنبي”.[…]

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