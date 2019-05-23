البديري يطالب بزيادة عدد ساعات تسويق محصولي الحنطة والشعير

2019/05/23 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عضو لجنة الزراعة النيابية علي البديري، اليوم الخميس، وزارتي التجارة والزراعة بزيادة عدد الساعات التسويقية لمحصولي الحنطة والشعير، محذرا من وجود "جهات" تعمل بقوة لعدم اعطاء اهمية للمنتج المحلي.





وقال البديري في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضلاته السومرية نيوز، إن "هذا العام يختلف عن الاعوام السابقة من خلال زيادة المحصول"، مشيرا الى ان "جميع المحافظات تشهد حركة تسويقية كبيرة لمحصولي الحنطة والشعير".

واوضح ان "تلك المحاصيل تعتبر من المحاصيل الاستراتيجية وثبتت بأن المنتج المحلي يضاهي الاجنبي"، داعيا الحكومة "لان تكون جادة في المنتج المحلي واعطاءه الاهمية من خلال التسهيلات للمزارعين وزيادة ساعات عمل الموظفين لتقليل الزخم الكبير الخاصل على المراكز التسويقية".



واضاف ان" هناك جهات تعمل بكل قوة على عدم اعطاء اهمية للمنتج المحلي"، داعيا وزارتي التجارة والزراعة "لاعطاء الاهمي القصوى وتقديم التقارير اليومية عن تسويق المحصولين لارسال رسالة بان العراق متجه نحو الاكتفاء الذاتي".

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