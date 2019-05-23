ايران:لن تكون هناك مفاوضات مع اميركا بأي شكل من الأشكال

2019/05/23 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني ان زيارات المسؤولين الأجانب، من مختلف البلدان المفوضين غالبا من الولايات المتحدة الاميركية، قد ازدادت الى الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث يتم الإعلان عن بعضها إعلاميا فيما يبقى البعض الآخر سريا.وقال كيوان خسروي في بيان ، “انطلاقا من السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية، فقد تم إبلاغهم (الوفود)

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