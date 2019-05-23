2019/05/23 | 15:43

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بالصورة..



الإمام الخامنئي بجانبه صورة شهيد استشهد في الثمانينات خلال عملية هجومية على بارجة أميركية

الخميس

23

ايار

2019 :

03:37 pm

12

الإمام الخامنئي خلال إلقاء خطابه الرمضاني امس وضعت بجانب المنصة

صورة للشهيد نادر مهدوي الذي استشهد في الثمانينات خلال عملية هجومية

عل بارجة أميركية.

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