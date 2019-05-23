2019/05/23 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نصيف: مفتش عام الداخلية جمال الاسدي لا يحمل صفة قانونية ورئيس الوزراء منحه دوراً اكبر من حجمه

يتبع ........





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نصيف: مفتش عام الداخلية جمال الاسدي لا يحمل صفة قانونية ورئيس الوزراء منحه دوراً اكبر من حجمه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نصيف: مفتش عام الداخلية جمال الاسدي لا يحمل صفة قانونية ورئيس الوزراء منحه دوراً اكبر من حجمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).