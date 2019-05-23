الكعبي : لا بد من وجود ضوابط مدروسة للتثبيت على الملاك الدائم

2019/05/23 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، بعقد اجتماع نيابي يتمثل بلجنتي المالية والطاقة والكهرباء النيابيتين ، لوضع خارطة طريق مدروسة مع الجهات التنفيذية التي تضم الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية بهدف البحث في امكانية تثبيت العاملين في وزارة الكهرباء ممن مضي عليهم أكثرمن 10 سنوات بصفة اجور يومية .وابدى الكعبي، خلال […]

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