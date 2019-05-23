رئيس الجمهورية يصدر مرسوما جمهوريا بتعيين منصور المرعيد محافظاً لنينوى.

2019/05/23 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برسرئيس الجمهورية يصدر مرسوما جمهوريا بتعيين منصور المرعيد محافظاً لنينوى....

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