لجنة الشباب والرياضة تنجز قانون اللجنة الاولمبية الوطنية

2019/05/23 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية انجاز قانون اللجنة الاولمبية وعرضه بعد عيد الفطر المبارك للتصويت عليه.

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