وزير الخارجية يصل الى العاصمة النرويجية اوسلو

2019/05/23 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية محمد علي الحكيم الى العاصمة النرويجية أوسلو ، في زيارة رسمية للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي حول "القضاء على العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنساني في الازمات الانسانية ".

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