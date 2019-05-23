وزير النفط: وفد من إكسون موبيل يصل العراق قريباً

2019/05/23 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط ثامر الغضبان، أن وفداً من شركة إكسون موبيل النفطية الأمريكية سيصل إلى البلاد قريبا ، للتباحث في عودة موظفيها إلى العمل في حقل غرب القرنة النفطي بالبصرة.

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