سائرون يطالب بالتحقيق في خروقات شركة نفط البصرة

2019/05/23 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب تحالف سائرون بالتحقيق في خروقات في شركة نفط البصرة .وقالت النائبة عن التحالف نجاح المياحي في مؤتمر صحفي مع عدد من نواب سائرون :” ان مدير عام شركة نفط البصرة تسبب بهدر ملايين الدولارات من خلال قيامه بفتح ملفات ومطالبات سابقة لشركة ماموت وشركة سامسونج المتعاقدة مع شركته بصرف مبالغ اضافية وتعويضات لهذه الشركات […]

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