الداخلية التونسية ترفع حالة التأهب الأمني

2019/05/23 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، رفع درجة التأهب والاستعدادات الأمنية خلال الأيام المقبلة، استعدادا لعيد الفطر المبارك ولتأمين الامتحانات الوطنية المقبلة وتأمين عودة التونسيين

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