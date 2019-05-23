عثمان الغانمي يدعو بريطانيا للاستمرار بدعم الجيش العراقي في مجالات التدريب والتسليح

2019/05/23 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحث رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، مع نائب رئيس الأركان البريطاني للانخراط العسكري، الجنرال جايلز هيل، سبل التعاون والتنسيق

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