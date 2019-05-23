إعلان عن إقامة معرض فني هولندي في بغداد

2019/05/23 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الخميس 23/5/2019، عن إقامة معرض فني هولندي في بغداد بالتنسيق مع السفارة الهولندي في بغداد، لتجسير العلاقات الثقافية بين البلدين.وجاء ذلك خلال استقبال الحمداني للقائم بأعمال السفارة الهولندية إريك ستراتنك، والسكرتير الأول للسفارة هوغو بروير، وبحضور مدير عام دائرة العلاقات العامة فلاح […]

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