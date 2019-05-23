عمليات بغداد : الامن المتحقق في العاصمة يعود الى العمليات التعرضية والجهد الاستخباراتي

2019/05/23 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الربيعي في تصريح صحفي إن " استقرار الامن في العاصمة بغداد ، يشعر به الجميع , وهوبفارق كثيراعن السنين الماضية" ,مبينا أن "هذا الاستقرار جاء من رؤية قيادات عمليات بغداد التي اعتمدت على العمليات التعرضية , وتحريك القطاعات الثابتة الموجودة في السابق في جميع انحاء العاصمة ،و هو ما كان يسمح للارهابيين والدواعش بالتحرك في مناطق شمال العاصمة و جنوبها بحرية لتنفيذعمليات في داخلها بعد ان اتخذوها ملاذات امنة".واضاف ، أن " تغييرالمعادلة التي حركت القطاعات لتنفيذعمليات تعرضية يومية تمكنت من تغيير الوضع من ساكن دفاعي الى هجومي , و هوما أعطى رسالة للارهابيين بأنهم مستهدفين على طول الايام و الخط من قبل قواتنا المسلحة , و جعل تلك الاماكن غير امنة لهم " , مؤكدا ان " العمليات التعرضية نتج عنها مصادرة كميات كبيرة جدا من المضافات و قتل المئات من الارهابيين اضافة الى مسك اعداد كبيرة ايضا منالعجلات المفخخةو اخرى معدة للتفخيخ" .وتابع الربيعي ،أن "الامر الثاني الذي قاد الى تحقيق الامن في العاصمة هو الاعتماد على الجهد الاستخباراتي من قبل الوكالات الاستخباراتية" , مشيرا الى ان "العراق اليوم يفخر بوجود وكالات استخباراتية ذات مهنية عالية جدا تضاهي ما موجود في الدول المتقدمة".لافتا الى ان " الجهد الاستخباراتي في السابق كان ينطلق بعد حصول الحدث اما اليوم فان الاستخبارات موجودة قبل وقوع الحدث , وقد اجهضت عمليات ارهابية في اعوام 2016 و 2017 , لو وقعت لكانت بدموية الاعوام التي سبقتها" .

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