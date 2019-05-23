مكافحة الفساد يطلب من الصجري والزوبعي وعالية نصيف تقديم معلوماتهم عن الفساد

2019/05/23 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]طالب المجلس الاعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الاربعاء، ثلاثة نواب في البرلمان بتقديم أدلتهم في تهم فساد كشفوا عنها عبر وسائل الاعلام.

وصدرت ثلاث وثائق من المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، موجهة إلى كل من النواب، عالية نصيف، علي الصجري، وطلال الزوبعي، طالبهم من خلالها، بتزويده بالمعلومات والتفاصيل المتوفرة عن كل من [الفساد في وزارة الدفاع وبالاخص عقود التسليح، والملفات المصروفة على النازحين، والفساد من قبل شخصيات سياسية ومسؤولين في الحكومة ووكيل وزارة المالية]، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت ادانته.وأمهل المجلس هؤلاء النواب مدة لا تتجاوز الـ14 يوما لتقديم المعلومات بحق المتهمين.

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