وزارة الثقافة: اعادة الحياة لـ 30 وثيقة تاريخية

2019/05/23 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادت وزارة الثقافة الحياة لـ 30وثيقة تاريخية في دار الكتب والوثائق تخص مواضيع مختلفة ، ووضعتها في خدمة الباحثين وطلاب الدراسات العليا المتخصصين بالتاريخ والعلوم الانسانية.

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