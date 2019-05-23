بالوثائق: المحمداوي يجمع تواقيع برلمانية لتعديل قانون نقابة الاكاديميين العراقيين

2019/05/23 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ قدم النائب عن كتلة النهج الوطني، جمال المحمداوي، مقترحا نيابيا لتعديل قانون نقابة الاكاديميين العراقيين رقم 61 لسنة 2017، تضمن إضافة أو تعديل فقرتين الى القانون.وذكر بيان صحافي صادر عن المكتب الإعلامي للنائب المحمداوي ان ” مقترح التعديل الذي قدمه المحمداوي الى رئاسة مجلس النواب تم بعد جمع تواقيع 55 نائبا […]

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