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مجلس التنسيق العراقي – السعودي يعقد جلسته الثامنة


مجلس التنسيق العراقي – السعودي يعقد جلسته الثامنة
2019/05/23 | 16:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ناقش مجلس التنسيق العراقي – السعودي، اثناء جلسته الثامنة التي عقدت بمبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور ثامر الغضبان الخطوات المقبلة لعمل المجلس

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