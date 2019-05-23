مجلس التنسيق العراقي – السعودي يعقد جلسته الثامنة

2019/05/23 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش مجلس التنسيق العراقي – السعودي، اثناء جلسته الثامنة التي عقدت بمبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور ثامر الغضبان الخطوات المقبلة لعمل المجلس

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