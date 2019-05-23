الناشطة الايزيدية نادية مراد تلتقي مفوض الاتحاد الاوربي للمساعدات الانسانية

2019/05/23 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بروكسل التقت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة و الحائزة على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، بالمفوض الاوربي للمساعدات الانسانية وإدارة الأزمات السيد بكريستوس ستيليانيدس، في مقر الاتحاد الاوربي .و دار الحديث بينهما حول التزامات الاتحاد الأوروبي تجاه الأقليات في العراق ومن ضمنهم الأقلية الايزيدية التي تعرضت لابادة جماعية عام 2014 .[…]

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