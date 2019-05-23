الثقافة تطلق مبادرة لمواجهة الارهاب والتطرف

2019/05/23 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

اجتمع عدد من ممثلي النقابات والمؤسسات الثقافية والشخصيات الأدبية ضمن لجنة استشارية خاصة برعاية وزارة الثقافة والسياحة والآثار لبحث اطلاق مـبـادرة مواجهة الإرهـاب والفكر المتطرف بمشروع ثقافي شامل.

وذكر بيان لوزارة الثقافة تلقته “الاتجاه برس”، اليوم الخميس، ان “المجتمعون ناقشوا بالتفصيل الظواهر التي ساعدت الفكر المتطرف على الظهور في البلاد، والأوضاع التي أعقبت انتهاء العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الارهابية”.

وشهد الاجتماع التمهيدي استعراض آراء ومواقف ومقترحات مختلفة ابتدأها وزير الثقافة عبد الأمير الـحـمـدانـي بـالإشـارة إلـى ان المـعـركـة الأهــم والأشـمـل والأوسع في محاربة الغلو والفكر الإرهابي والتطرف لا بد أن تكون بالوسائل الثقافية.

وأضـاف البيان ان “الاجتماع الـذي عقد في وزارة الثقافة، وحضره كل من رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب فـي الـعـراق نـاجـح المـعـمـوري، ونقيب الفنانين جبار ً عن شبكة الإعلام جودي، وشوقي عبد الأمير ممثلا الـعـراقـي، وعــدنــان الــســراج رئـيـس المـركـز الإعـلامـي العراقي للتنمية الاقتصادية، شهد دراسـة مواجهة حــمــلات تـسـطـيـح وتـجـهـيـل الـشـخـصـيـة الـعـراقـيـة ومـراجـعـة الـخـطـاب المـسـرحـي والـفـنـي بـشـكـل عـام ودعـمـه، مـن اجـل توسيع مساحة الجمال والمـعـارف وإشاعة ثقافة التسامح والألفة بين مكونات الشعب العراقي”.

واتفق المجتمعون على “ضرورة التخطيط للمواجهة الثقافية ضـد الإرهــاب بـعـد الانـتـهـاء من التخطيط الـعـسـكـري والانـتـصـار فـيـه، كـمـا أجمعوا عـلـى ضـــرورة الاســتــمــرار بــهــذه الــلــقــاءات لـوضـع خطط العمل المقترحة قيد الـدراسـة، بعد العمل على إزالـة العوائق الإداريــة والفنية ضـد تنمية القطاعات والمحافل والمهرجانات الثقافية والفنية”.



ودعت وزارة الثقافة والجهات الساندة لها في إطلاق هذا المشروع، “جميع المؤسسات الثقافية الرسمية وغير الرسمية والاتـحـادات ومنظمات المجتمع المدني، إلى المشاركة والإســهــام الـفـاعـل فـي تـحـويـل المـشـروع مـن مرحلة التنظير والأفـكـار، الـى خـطـوات واقعية ملموسة من قبل المجتمعين المحلي والدولي”

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