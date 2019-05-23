محافظ بغداد يترأس ورشة عمل مع الشركات المنفذة لمشروع القطار المعلق

2019/05/23 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس محافظ بغداد فلاح حسن الجزائري, ورشة عمل مع الشركات المنفذة لمشروع القطار المعلق.وقال الجزائري خلال الاجتماع ” ان مشروع القطار المعلق سيكتمل ويذهب الى وزارة التخطيط للمصادقة عليه، كونه جزءا من البرنامج الحكومي”.واشار محافظ بغداد الى “تخصيص الاموال الى المكاتب الاستشارية العالمية للشروع بتنفيذ المشروع, سيما وان محافظة بغداد تتابع عن كثب […]

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