عضو مجلس كربلاء: قرار اقالة الطريحي غير قانوني

2019/05/23 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعتبر محمد الموسوي عضو مجلس محافظة كربلاء، يوم الخميس، قرار المجلس بأقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي يدرج تحت مسمى "الصراع السياسي".وصوت مجلس محافظة كربلاء، يوم الخميس، في جلسة استثنائية على اقالة المحافظ عقيل الطريحي.

وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان "عملية الاستجواب والاقالة وعدم القناعة من قبل مجلس المحافظة غير قانونية بتاتا"، مشيرا الى، ان "المحكمة الادارية سترد قرار الاقالة".

واضاف الموسوي، ان "تصويت مجلس المحافظة على اقالة الطريحي يدفع ثمنه المواطن، ولايخدم سوى الصراع السياسي".

وكان قد صوت مجلس المحافظة بالجلسة الاستثنائية اليوم، بالاغلبية بواقع17عضواً من اصل 26 عضواً حاضراً في الجلسة، على اقالة الطريحي، والتي شهدت حضور 26 عضو من اصل 27.

وفشل المجلس باقالة الطريحي في 21 ايار الحالي بعد انسحاب عدد من الاعضاء لاسباب غير معروفة.

يشار ان مجلس كربلاء استجوب في جلسته التي عقدت بالـ14 من ايار الحالي، المحافظ عقيل الطريحي غيابيا.

وكان قد أعلن عضو مجلس كربلاء محمد الطالقاني، في الثامن من كانون الثاني الماضي، ان المجلس صوت على اقالة الطريحي من منصبه، قبل أن تعلن محافظة كربلاء، في العشرين من شباط الماضي، أن المحكمة الادارية ردت قرار مجلس المحافظة بشأن إقالة الطريحي.



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