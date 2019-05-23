البرلمان يسمح لتمثيل الأقليات في لجنة الشهداء

2019/05/23 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ صوت مجلس النواب على السماح بتمثيل المكونات المسيحين والايزيدين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين في لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين اضافة الى عملهم في اللجان الرئيسية

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