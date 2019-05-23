الرياضة النيابية: قانون اللجنة الاولمبية سيعرض للقراءة الاولى بعد عيد الفطر

2019/05/23 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، ان قانون اللجنة الاولمبية سيعرض للقراءة الاولى بعد عيد الفطر المبارك.وقالت اللجنة في بيان صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “بعيداً عن كل التقاطعات الجارية في الوسط الرياضي وعن الازمة الحادة بين اللجنة الخماسية المشكلة من قبل مجلس الوزراء وبين اللجنة الاولمبية، استطاعت لجنتنا ان […]

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