2019/05/23 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، ان السلف الممنوحة للموظفين والمتقاعدين بلغت 27 مليار دينار.وقال المصرف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السلف الشخصية التي تم منحها للموظفين والمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف لغاية منتصف نيسان الحالي بمبلغ اجمالي يصل الى 27 مليار دينار”.وأكد البيان، ان “المصرف ما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد: السلف الممنوحة للموظفين والمتقاعدين بلغت 27 مليار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد: السلف الممنوحة للموظفين والمتقاعدين بلغت 27 مليار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).