2019/05/23 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاستخبارات العسكرية تخترق خلية إرهابية في الانبار

تمكنت الاستخبارات العسكرية من اختراق خلية إرهابية في محافظة

الانبار.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، انه" بعملية نوعية وأستباقية نفذت وفق

معلومات إستخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية

في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع أستخبارات لواء المشاة 41 من أختراق

وتفكيك خلية إرهابية في منطقة النعيمية بالفلوجة – الانبار وتلقي

القبض على الرؤوس الاربعة المدبرة لها والتي كانت تخطط للقيام

بعمليات إرهابية خلال الايام القادمة".

واشار ان" الإرهابيين المقبوض عليهم من المطلوبين للقضاء بموجب

مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تخترق خلية إرهابية في الانبار) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تخترق خلية إرهابية في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).