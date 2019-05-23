2019/05/23 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الحشد الشعبي يكشف اسباب حرق المزروعات في كركوك

23/05/2019 16:23:00 PM |

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واع / مكتب كركوك / م .خ

اعلن الحشد الشعبي محور الشمال ، الخميس، عن تورط عدد من التجار الفاسدين وعصابات داعش الإرهابية بحرائق حقول الحنطة في محافظة كركوك.

وذكر بيان لـ المتحدث الرسمي باسم الحشد في المحافظة علي الحسيني تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "حقول الحنطة الواقعة بين منطقتي الطوز وداقوق في محافظة كركوك تعرضت مساء أمس الأربعاء، لحرائق كبيرة التهمت أكثر من 600 ألف دونم مؤهل للحصاد"، لافتا إلى إن "تلك الحرائق تقف خلفها أيادي لتجار فاسدين لاينفعهم الجشع من إعلان الحكومة الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة، فضلا عن تورط عصابات داعش الإرهابية بتلك الحرائق كون بعض الفلاحين لم يعطوا هذا العام ما يسمى بزكاة الزراعة أو الجزية".

وأضاف أن "قوات الحشد الشعبي وضعت خطة لتأمين ما تبقى من الأراضي المزروعة من محصول الحنطة في كركوك للحفاظ عليها من عبث المخربين إلى حين أكمال حصادها"، مبينا أن "الحكومة أخطأت بإعلانها الاكتفاء الذاتي وعليها عدم إعلان الاكتفاء لأي محصول للحفاظ على الثروة الوطنية من أيادي التجار المخربين".

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